ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３２０ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:02）（日本時間02:02）
ダウ平均 47689.21（+320.58 +0.68%）
ナスダック 23362.22（-164.95 -0.70%）
CME日経平均先物 51045（大証終比：-115 -0.23%）
欧州株式11日終値
英FT100 9899.60（+112.45 +1.15%）
独DAX 24088.06（+128.07 +0.53%）
仏CAC40 8156.23（+100.72 +1.25%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.010）
英 国 4.387（-0.074）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.09（+0.96 +1.60%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4119.10（-2.90 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
103365.94（-2237.86 -2.12%）
（円建・参考値）
1592万0422円（-344675 -2.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
