関西大の宮本勝浩名誉教授（８０）は１１日、ＭＬＢの２０２５年ポストシーズンで活躍したドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の経済効果が約１３２８億６９６６万円になったと発表した。

ワイルドカードシリーズ２試合、地区シリーズ４試合、リーグ優勝決定シリーズ４試合、そしてワールドシリーズ７試合の計１７試合で、日本選手３人の活躍は際立っていた。大谷はリーグ優勝決定シリーズ第３戦で３本塁打を放って勝利投手になる歴史的な活躍。由伸はワールドシリーズで３勝を挙げてＭＶＰに輝き、朗希も再三の好リリーフで勝利を支えた。

宮本教授はこうした活躍による経済効果を１３２８億６９６６万円と算出。今季セ・リーグ優勝を成し遂げた阪神タイガースの「全国で約１０８４億４５１３万円、関西地域では約９７６億６２万円」という経済効果を「はるかに超える金額である」と述べ、「阪神が１シーズンかかって約４０人の選手で生みだした金額に対して、ドジャースの金額は日本人３選手がたった１カ月で作り出した経済効果であることは驚嘆に値するものである」と称賛した。