オーブン不要で簡単「フライパンちぎりパン」に注目！10月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

忙しい朝でもすぐ作れる「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年10月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！フライパンやレンジで手軽に作れるパンやジャムのレシピに注目が集まりました。

手作りジャムは長時間煮込むイメージがありますが、このりんごジャムはレンジでたった5分加熱するだけ！朝ごはんを準備している合間に作れば、できたてのジャムを朝から楽しむことができます。パンやヨーグルトと一緒に楽しむほか、お菓子にアレンジしてもおいしい簡単ジャムレシピ。食べたい時にすぐ作れる手軽さが魅力です。



第4位：フライパンで簡単！ホットケーキミックスの蒸しパン

この時期においしいさつまいもやかぼちゃ、りんごなどで作る蒸しパンレシピが4位にランクイン。ホットケーキミックスと具材を混ぜ合わせて生地を作り、カップに入れたらフライパンで仕上げるだけます。蒸し器や鍋を使わずとても簡単！やさしい味わいの朝ごはんを食べたい時にぴったりのレシピです。



第3位：トースターなしでもOK！爆速でおいしいトーストの焼き方

朝食の定番トーストを、トースターを使わずに爆速でおいしく焼くワザをご紹介。フライパンや魚焼きグリルを使えば、トースターと同じクオリティでパンを焼き上げることが可能です。外はカリッと中はふっくらと焼き上がるため、満足度も高いはず。トースターを持っていない方や、手軽にトーストを楽しみたい方におすすめのレシピです。



第2位：フライパン一つで焼ける！ふわふわちぎりパン

フライパン一つで焼き上げられるちぎりパンのレシピが2位に輝きました。ボウルで材料を混ぜたら丸めて、シートを敷いたフライパンの上で発酵させ、生地が膨らんだらそのまま加熱して焼き上げるだけ。オーブンやパン型がなくても手軽に焼きたてパンを楽しめるレシピです。チーズやウィンナー、チョコなどお好きな具を入れてアレンジするのも楽しいですよ。



第1位：ホットケーキミックスで作る！サクサクふわふわスコーン

2025年10月の朝ごはん記事で最も注目されたトピックは、ホットケーキミックスで作るサクサクふわふわのスコーンでした。基本のプレーン、チョコチップやきな粉を混ぜたもの、紅茶やヨーグルトを入れたものなど、簡単においしく作れる4つのレシピをご紹介。週末ブランチやおやつにぴったりの簡単スコーンを、おうちで試してみてはいかがでしょうか？







クックパッドニュースでは、他にも多くの朝ごはん記事や、便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。