日経225先物：12日2時＝170円安、5万990円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万990円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては147.07円高。出来高は6038枚となっている。
TOPIX先物期近は3336.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50990 -170 6038
日経225mini 50975 -180 116977
TOPIX先物 3336.5 +5.5 6382
JPX日経400先物 30080 +15 655
グロース指数先物 705 -1 340
東証REIT指数先物 2009 +0 1
株探ニュース
