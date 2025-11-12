　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万990円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては147.07円高。出来高は6038枚となっている。

　TOPIX先物期近は3336.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50990　　　　　-170　　　　6038
日経225mini 　　　　　　 50975　　　　　-180　　　116977
TOPIX先物 　　　　　　　3336.5　　　　　+5.5　　　　6382
JPX日経400先物　　　　　 30080　　　　　 +15　　　　 655
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-1　　　　 340
東証REIT指数先物　　　　　2009　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース