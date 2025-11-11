猛虎ファン歓喜！近本光司FA権行使せず、残留発表に沸く「甲子園球場のあの歓声の声の中でプレーすることに代わるものはないと思います」

近本が残留を発表した(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext）

FA権行使の行方が大きく注目されていた阪神・近本光司が残留を決めた。FA権行使の申請期限最終日となった11月11日、阪神球団が残留を発表。

【動画】バウアーを粉砕！ 阪神・近本光司の確信アーチをチェック

球団公式HPにも以下の近本のコメントが寄せられた。

「すごく縁のある球団ですし、甲子園球場のあの歓声の中でプレーすることに代わるものはないと思います。このチームでまた優勝したいですし、ファンの方々、チームメイト、球団に携わる多くの方々ともう一度優勝の喜びを分かち合いたいということをモチベーションに来季も臨みたいと思います」とすでに来季に目を向けている。

残留を願っていた猛虎ファンからもこの朗報には一斉に喜びの声が上がっている。