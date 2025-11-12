NY株式11日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　47556.34（+187.71　+0.40%）
ナスダック　　　23347.22（-179.95　-0.76%）
CME日経平均先物　50890（大証終比：-270　-0.53%）

欧州株式11日GMT16:05
英FT100　 9885.08（+97.93　+1.00%）
独DAX　 24049.67（+89.68　+0.37%）
仏CAC40　 8153.40（+97.89　+1.22%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.652（-0.016）
英　国　　4.385（-0.076）
カナダ　　3.172（-0.004）
豪　州　　4.392（-0.005）
日　本　　1.685（-0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.03（+0.90　+1.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4110.90（-11.10　-0.27%）

ビットコイン（ドル）
103468.63（-2135.17　-2.02%）
（円建・参考値）
1593万0030円（-328731　-2.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ