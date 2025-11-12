ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８７ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 47556.34（+187.71 +0.40%）
ナスダック 23347.22（-179.95 -0.76%）
CME日経平均先物 50890（大証終比：-270 -0.53%）
欧州株式11日GMT16:05
英FT100 9885.08（+97.93 +1.00%）
独DAX 24049.67（+89.68 +0.37%）
仏CAC40 8153.40（+97.89 +1.22%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.016）
英 国 4.385（-0.076）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.03（+0.90 +1.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4110.90（-11.10 -0.27%）
ビットコイン（ドル）
103468.63（-2135.17 -2.02%）
（円建・参考値）
1593万0030円（-328731 -2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47556.34（+187.71 +0.40%）
ナスダック 23347.22（-179.95 -0.76%）
CME日経平均先物 50890（大証終比：-270 -0.53%）
欧州株式11日GMT16:05
英FT100 9885.08（+97.93 +1.00%）
独DAX 24049.67（+89.68 +0.37%）
仏CAC40 8153.40（+97.89 +1.22%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.016）
英 国 4.385（-0.076）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.392（-0.005）
日 本 1.685（-0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.03（+0.90 +1.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4110.90（-11.10 -0.27%）
ビットコイン（ドル）
103468.63（-2135.17 -2.02%）
（円建・参考値）
1593万0030円（-328731 -2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ