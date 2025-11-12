スマートフォンだけでなく、多くのライフスタイル製品を展開するシャオミ（Xiaomi）。埼玉県に直販ストアを展開し始めたことも記憶に新しいですが、公式オンラインストア「mi.com」で、手軽に製品を注文できるのも、やはり大きな魅力です。

XiaomiやPOCOのスマートフォンは、とにかくコスパに優れていることで知られていますが、これはスマートフォン以外の製品にも当てはまります。というわけで、色々とmi.comから製品を購入してみたので、本コーナーで随時紹介していきます。

今回紹介するのは、「Mi モニター掛け式ライト」。mi.comでは5680円で購入できます。名前の通り、モニターに掛けて使用するタイプのライトなので、モニターさえあれば、設置スペースをほとんど気にしなくていいのが魅力です。

製品レビュー時など、手元の写真をサクッと撮影したいシーンで、デスク上にもう少し明るさが欲しく、本製品を購入しました。

購入時には、本体（ライト部分）と台座、USB Type-Cケーブル、リモコンが同梱されます。本体と台座は磁気で吸着する仕組みになっているため、カチッとはめて、USB Type-Cケーブルを接続するだけでOK。

あとはモニターに引っ掛ける形でセットすれば、すぐに使用できます。USB Type-Cケーブルは、PCと接続してもいいので、PCの電源が入ったタイミングで、ライトが付くようにすることもできます。

ライト部分は30度程度（目算ですが）の角度調節ができるため、モニター側、デスク側と、明るくしたい部分を的確に照らすことができます。いずれの角度でも、ライトの光がほとんど目線にかからないようになっているため、眩しさを感じることもないのが、ありがたいポイントです。

ある程度の角度調節が可能

蛍光灯らしい白っぽい灯りと、暖色系の色の2パターンで色温度の設定も可能。輝度の調節もできるため、使いやすい明るさに設定できます。最大輝度では、デスクを照らす程度であれば十分な明るさになります。

暖色系の色温度に変更できる

色温度、輝度の調節は、同梱される回転式のリモコンから行います。ワイヤレスでライト本体と接続されているため、特別な設定をしなくても使い始められます。

押し込みでライトのオンオフ、回転で明るさ調節、長押しで色温度調節といった形で、直感的にコントロールができます。ワイヤレスなので、リモコンの位置をある程度自由に決められるのもいいですね。

リモコンはワイヤレスなので自由な位置にセットできる

デスク上のお立ち台みたいになるので推しのアクスタなどを置くと楽しい。充電しているわけではない

ディスプレイに掛けるタイプのライトということで、基本的にはキーボードやマウス操作時に、手元を明るくするための製品ですが、筆者のように、撮影時の照明としてもある程度使用できます。

リモコン含め、省スペースで使用でき、複雑な設定もいらないため、デスク上で使うライトを探しているという人は、参考にしてもらえると幸いです。

製品名 発売元 実売価格 Mi モニター掛け式ライト Xiaomi 5680円