【今日の献立】2025年11月12日(水)「北海道名物！鮭のちゃんちゃん焼き フライパンで簡単 by横田 真未さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「北海道名物！鮭のちゃんちゃん焼き フライパンで簡単 by横田 真未さん」 「長芋の梅おかか和え」 「白菜と餃子のあったかスープ」 の全3品。
冷蔵庫にある野菜なら何でもOK、人気のちゃんちゃん焼き、洗い物が少ない簡単和え物、身体が芯から温まるスープ。
【主菜】北海道名物！鮭のちゃんちゃん焼き フライパンで簡単 by横田 真未さん
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：407Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）生鮭 (切り身)2切れ
塩 少々
キャベツ 1/4個
玉ネギ 1/2個
ジャガイモ 1個
ニンジン 1/4本 シメジ 1/2~1パック ＜みそダレ＞
みそ 大さじ2
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
砂糖 大さじ1
バター 20g
【下準備】生鮭は塩を振り、水気が出たら拭き取る。キャベツはザク切りにして水洗いし、水気をしっかりきる。 玉ネギは横半分に切り、さらに縦幅1cmに切る。
©Eレシピ
鮭は骨抜きを使って下処理をすれば、小さなお子様にも安心して食べさせられます。
ジャガイモとニンジンは皮ごときれいに水洗いし、薄いイチョウ切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜みそダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに半量のバターを入れて中火にかけ、生鮭を焼く。その周りにジャガイモ、ニンジン、玉ネギ、キャベツ、シメジの順にのせ、残りのバターをのせて蓋をする。
©Eレシピ
ホットプレートを使っても良いですよ。
2. 弱めの中火で10分蒸し焼きにし、合わせた＜みそダレ＞を加えて強火にする。汁気が少なくなるまで炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】長芋の梅おかか和え
抗菌の袋で作れて片付けも簡単！ サッパリとしているので箸休めに最適。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：65Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）長芋 5~6cm
酢 少々
梅干し 1個
みりん 小さじ1
かつお節 3g
【作り方】1. 長芋は皮をむき、酢水にさらして水気を拭き取り、抗菌袋に入れて麺棒等でひとくち大になるまで叩く。
©Eレシピ
2. 長芋が入った抗菌袋に梅干しを加えて果肉をほぐして種を取り出す。続けてみりん、かつお節を加えて全体を手でもみ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】白菜と餃子のあったかスープ
ショウガ汁を加える事で身体が温まり、血流が良くなります。寒い日に是非。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：130Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）白菜 2枚
餃子 (冷凍)6個
ニンジン 1/6~1/4本 ＜スープ＞
顆粒中華スープの素 大さじ1
水 400ml
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ゴマ油 少々
ショウガ汁 少々
【下準備】白菜は縦半分に切り、さらに幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、薄い短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて煮たったらニンジン、白菜を入れて中火で煮る。柔らかくなったら餃子を凍ったまま入れて2分煮る。
©Eレシピ
2. ゴマ油とショウガ汁を加え、塩、粗びき黒コショウで味を調えて器に注ぐ。
©Eレシピ