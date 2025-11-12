コーデがこなれる“この1本”！【ユニクロ】大人こそ穿きたい「カーブパンツ」

体型カバーもしつつ、トレンドも意識したい。そんな大人世代には【ユニクロ】のカーブパンツがおすすめ。「コーディネートの主役になる」と公式サイトで紹介されるカーブシルエットのパンツは、脚のラインを自然にカバーしながらウエストはスッキリ見えが狙えて、大人世代の期待にそっと寄り添ってくれるはず。旬顔のパンツを穿いて、大人のこなれ見えを目指してみて。

太うねコーデュロイで季節感アップ

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

秋冬らしい季節感のある太うねのコーデュロイパンツ。膝から裾に向かって細くなる、ワイドなテーパードシルエットは存在感があり、コーデの主役になりそう。気になる腰やヒップまわりをカバーしつつ、ウエストはスッキリなのも嬉しいポイント。ゆったり穿けて体型カバーも担う優秀アイテムは、ぜひ秋冬のワードローブに加えてほしい一本です。オフホワイトのほか、ダークブラウンやグリーンなど秋冬らしい落ち着いたカラー展開も魅力。

洗練された大人のキレイ目カジュアルコーデ

ユニクロアイテムを使った高見えコーデを紹介している@wear_yukikomiさんは、身長158cmで丈短めタイプを着用。ネイビーとオフホワイトのコーデは知的な雰囲気に。そこに短めのパンツでカジュアル感をプラスして、抜け感のあるラフなコーデに導いています。膨張しがちなホワイトカラーのパンツも、トップにネイビーを合わせることで、スッキリ見えも叶いそうです。パイソン柄のベルトがアクセントになり、コーデをグッとオシャレに格上げ。

コーデの主役になるカーブパンツ

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」\4,990（税込）

ぽわんとカーブするレッグラインがひときわ映えるこちらのパンツは主役級アイテム。レッグラインをしっかりとカバーしてくれるシルエットながら、すっきりとしたウエストとのメリハリでスタイルアップ効果も狙えます。公式サイトによると「 伸びがよいコットンブレンドツイル素材」使用とのことで、楽な穿き心地にも期待が持てそうです。

一点投入で着映える存在感をアピール

こちらは色違いのベージュを着用。ワイドめのカーブシルエットはシンプルなワンツーコーデでも存在感をアピール。「アンクル丈だから低身長さんでも裾上げなしで通常丈ぐらいで着れる」と@panko0821さんがコメントしています。スナップのような厚底のシューズやペタンコのスニーカーにも合わせやすく、簡単にシャレ感のあるカジュアルコーデが仕上がりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@wear_yukikomi様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H