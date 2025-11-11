アル・ナスルでプレイするポルトガル代表MFジョアン・フェリックス（26）はサウジアラビアで大暴れしている。



ベンフィカで頭角を現し、若くしてワールドクラスの選手として将来が嘱望されたフェリックスだが、その後のキャリアは苦戦。アトレティコ・マドリードやチェルシー、バルセロナ、ACミランでは目立ったインパクトを残せなかった。



そして今夏ヨーロッパを離れ、アル・ナスルへ渡ったが、サウジアラビアでは絶好調だ。スペイン『as』は「ポルトガルのスター選手はサウジアラビアで生まれ変わった」とフェリックスの今シーズンの活躍に触れているが、同選手はここまで公式戦全体では16試合で14ゴールをマーク。リーグ戦だけ見ても8試合で10ゴールと圧巻の成績を残している。



チームメイトのクリスティアーノ・ロナウドは公式戦11試合で10ゴール、リーグ戦では9試合で9ゴールとなっており、フェリックスはロナウドを抑えてリーグ戦の得点ランキングではトップを飾っている。



ベンフィカを離れて以降、リーグ戦で二桁得点を記録していなかったフェリックスだが、ヨーロッパを離れて充実した時を過ごしている。