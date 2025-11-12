政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１１日のＴＢＳ「ひるおび」で、日本維新が自民党との連立の絶対条件に掲げた今年中の衆院議員定数１割削減について、自民内でも反発が強く、法案提出すら不透明な情勢と解説した。「（維新が）振り上げた拳もおろせなくなる」とし、連立２カ月での１２月決裂の危機にあるとした。

田崎氏は１０月に「ひるおび」で吉村洋文代表と共演した際の、成立に懐疑的な田崎氏が何を聞いても、吉村代表が「いやこれは実現させるんです！」「させない場合とか考えたら成立しません」「だから成立させる」と圧倒された映像が紹介されると、「意気込みは感じたんですけど、実現するのかという疑問はいまだに解けませんね」と語った。

自民党に関して「高市さんが号令かけたからと言って、すぐに動くような自民党じゃない」と指摘した。

現状を「自民党は執行部は多少やる気出てきてるんですけど、自民党の一般議員は選挙で公明党にお世話になっている議員が多いんです」と述べた。

公明は、吉村氏が削減を狙う比例がメインで、自公連立は決裂したが、個々の選挙区では、長年培った個人的な自公関係が強いとされる。

田崎氏は「公明党は（自民議員に）、定数削減をやられると我々大変なんですよ、協力を考えないといけないかもしれませんみたいな話を、水面下でしてるわけです」と語った。

「個々の議員は公明党から頼まれているわけですよ」とし、一方で維新側には「自民党が法案出来ないようだったらアウト。連立離脱だ」の声があるとした。

「１２月１７日の会期末に向けて緊迫した場面を迎えていくんだろうと思います」と語った。