¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµµþ¶Ë¾Þ¡Û½ÅÀ®°ì¿Í 11Ç¯È¾¤Ö¤êÃÏ¸µ¼þÇ¯¤ÇÍ¥½Ð¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Çµ¡Öµþ¶Ë¾Þ³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½ÅÀ®°ì¿Í¡Ê£´£·¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¤Ë£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¸µ¼þÇ¯¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ£µ£²¹æµ¡¤Ï¡ÖÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ï¾¯¤·¥Þ¥¤²á¤®¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¤ÏÌµÆñ¤Ê´¶¤¸¡£ÂÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èá´Ñ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¼þÇ¯µÇ°¤Ï£²£°£°£·Ç¯¡¢£°£¹Ç¯¤È²áµî£²£Ö¤âºÇ¶á¤ÏÍ¥¾¡Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï£±£´Ç¯£µ·î¤Î£¶£²¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè£±£±Ç¯£¶¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤Î£Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£¿´¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡½¡½¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë£²¥³¡¼¥¹¤«¤é²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¡£