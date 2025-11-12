¶ÍÀ¸½çÊ¿

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ç­µ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¹¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÅöÃÏ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£¼þÇ¯µ­Ç°¤â£²£°£²£³Ç¯¤Î£¶£·²óÂç²ñ¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î£¶£¸²óÂç²ñ¤ÈÏ¢ÇÆÃæ¤ÈÃÏ¸µ¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ó¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡×£±¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£Á°¸¡¤Î´¶¿¨¤â¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¸«¤Æ¹Ô¤­Â­¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£ÈÉ¤ÎÈæ³Ó¤âÂçº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡£±£±Æü¸½ºß¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£µ°Ì¡£¤³¤³¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£²£°£°Ëü±ß¤ò²Ã»»¤·¤Æ¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤Þ¤º¤Ï½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¥É¥ê¡¼¥àÀï¤òÆ¨¤²¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¡£