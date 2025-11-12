¥á¥¥·¥³Àï¤Î²ÝÂê¤ò²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿º´Ìî³¤½®¡¢90+5Ê¬·àÅª¥¢¥·¥¹¥È¡Ö¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡´üÂÔ¤ÎÏ¢Â³µ¯ÍÑ¤Ë¤è¤ë·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¥Ü¥é¥ó¥ÁÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®(¥Þ¥¤¥ó¥Ä)¤Ï6·î¤ÎÂåÉ½Éüµ¢°Ê¹ß¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÁ´6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾ïÏ¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÅöÍîÀï¾å¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ò1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿º£Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤òµÞÂ®¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¿º´Ìî¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÀäÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼çÎÏ¤ÎÉÔºß¤À¡£MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢6·î°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Á°²ó10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤âÉé½ý¤Î¤¿¤á¾·½¸¤ò¼Âà¡£º´Ìî¤Ï6»î¹ç¤Ç444Ê¬¤â¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´Áª¼ê¤ÇºÇÄ¹¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤Ë1ÂÐ1¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤òµá¤á¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤¯¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤Êµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº´Ìî¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤½¤Î»î¹ç¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ö¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì»ÑÀª¤ÇÄ©¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡½êÂ°Àè¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç1¾¡2Ê¬7ÇÔ¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º´Ìî¤ÏÁ´10»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÂè4Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥È¥é¥¤¤ÏÂåÉ½¤Ç¤âÂ³¤¯¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤³¤í¤Ï¾ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢º£¤Î²ÝÂê¤Ï¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂåÉ½¤Ç¤Ï9·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¸åÈ¾24Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº£·î6Æü¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï(¢þ2-1)¤Ç0-1¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÕÅ¾·à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¦¤Þ¤¯»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏµÕ¤ËÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³(ÂåÉ½)¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤âº´Ìî¤é¤·¤¤»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¯ÍÑ¤¬¤¢¤ê¤¦¤ëÃæ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âº´Ìî¤Ïºòµ¨¡¢¸ø¼°ÀïÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï°ÊÁ°¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤â´Þ¤á¤ÆÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£²¤½£°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çµ×¡¹¤ÎÃ»»þ´Ö½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥ë¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·µÙ¤á¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥×¥é¥¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë11·î¥·¥ê¡¼¥º½é¿Ø¤Ï¡¢º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¥¬¡¼¥Ê¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÏÂ¾¤Î²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤¬»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ïº´Ìî¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¡£¡ÖµåºÝ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤âÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)