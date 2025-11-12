THE BERSERKERS、新曲「バーサーカーズのテーマ(Chant Dub)」本日リリース
THE BERSERKERSが、新曲「バーサーカーズのテーマ(Chant Dub)」を11月12日にリリースした。
レゲエミュージックにおける代表的な音楽手法であるダブワイズだが、2025年7月2日に配信された1stアルバム『THE BERSERKERS』の作中にもそのエッセンスが随所に見られるなど、彼らバンドにとって欠かせない要素となっているという。また、今回の曲はその手法を全面に押し出しレゲエカルチャーに対する憧れとリスペクトを表すものとなっている。なお、前述のアルバム1曲目に収録されている「Intro」は、今回の「バーサーカーズのテーマ」を引用して作られたものになっているとのこと。
ダブミックスを手掛けたのは、日本屈指のルーツミュージックを得意としたレコーディングエンジニア・吉村健一。朝本浩文のプロデュースワークでなどで知られる彼による、冒頭から強烈なダブミックスで、オリジナルバージョンとは全く異なるサウンドに生まれ変わっている。
そして今回の楽曲配信リリースかつ2025年夏のアルバムリリースに合わせて、7月20日に森戸海岸OASISでのイベント＜AMAPINIGHT＞に出演した際の、彼らのパフォーマンス映像をYouTubeにて公開予定だ。
◾️配信シングル「バーサーカーズのテーマ(Chant Dub)」
2025年11月12日（水）リリース
レーベル名：Honō no Riddim
配信URL：https://linkcloud.mu/c3dddde7
■＜THE BERSERKERS Presents「Both Sides Now」＞
2025年11月24日（祝・月）東京・渋谷Roots
出演：THE BERSERKERS, 結構生活
開場 19:00/ 開演 19:45
◾️＜Sunday Reggae Collection＞
2025年11月30日（土）@早稲田RiNen
出演：GARAGARA, THE BERSERKERS, Me&You
Selector / MOJA SAN, Chan Ito
開演 18:00
