THE BERSERKERSが、新曲「バーサーカーズのテーマ(Chant Dub)」を11月12日にリリースした。

レゲエミュージックにおける代表的な音楽手法であるダブワイズだが、2025年7月2日に配信された1stアルバム『THE BERSERKERS』の作中にもそのエッセンスが随所に見られるなど、彼らバンドにとって欠かせない要素となっているという。また、今回の曲はその手法を全面に押し出しレゲエカルチャーに対する憧れとリスペクトを表すものとなっている。なお、前述のアルバム1曲目に収録されている「Intro」は、今回の「バーサーカーズのテーマ」を引用して作られたものになっているとのこと。

ジャケット写真

ダブミックスを手掛けたのは、日本屈指のルーツミュージックを得意としたレコーディングエンジニア・吉村健一。朝本浩文のプロデュースワークでなどで知られる彼による、冒頭から強烈なダブミックスで、オリジナルバージョンとは全く異なるサウンドに生まれ変わっている。

そして今回の楽曲配信リリースかつ2025年夏のアルバムリリースに合わせて、7月20日に森戸海岸OASISでのイベント＜AMAPINIGHT＞に出演した際の、彼らのパフォーマンス映像をYouTubeにて公開予定だ。

◾️配信シングル「バーサーカーズのテーマ(Chant Dub)」

2025年11月12日（水）リリース

レーベル名：Honō no Riddim

配信URL：https://linkcloud.mu/c3dddde7

■＜THE BERSERKERS Presents「Both Sides Now」＞ 2025年11月24日（祝・月）東京・渋谷Roots

出演：THE BERSERKERS, 結構生活

開場 19:00/ 開演 19:45

◾️＜Sunday Reggae Collection＞ 2025年11月30日（土）@早稲田RiNen

出演：GARAGARA, THE BERSERKERS, Me&You

Selector / MOJA SAN, Chan Ito

開演 18:00