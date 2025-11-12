【W242NH /700 日本海軍 秋月型駆逐艦 冬月 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き】 11月12日 出荷開始 価格：3,190円

ピットロードは、プラモデル「W242NH /700 日本海軍 秋月型駆逐艦 冬月 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き」の出荷を11月12日に開始する。価格は3,190円。

本商品は、「日本海軍 秋月型駆逐艦 冬月」の1/700スケール塗装済みプラモデル。洋上/フルハルモデルを選択することができる。全長は約191mm。

冬月は秋月型8番艦として1944年5月に竣工。建造工程において部分的に工数の簡略化が図られ、冬月型とも称される。坊ノ岬沖海戦から帰還し、終戦まで残存した。戦後は機雷掃海艦として使用された後、北九州市若松港で軍艦防波堤として埋め立てられた。

パッケージサイズ:13×29×3.5cm

重量：約115g

