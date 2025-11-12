【機動戦士ガンダム CAPSULE INDEX 02】 11月第3週 発売 価格：1回400円

ガンダム・エアリアル

バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム CAPSULE INDEX 02」を11月第3週に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「カプセルの中に入った図鑑」をコンセプトにした非可動デフォルメコレクションフィギュアシリーズ「CAPSULE INDEX」の第2弾。リアルに作りこまれた造形とダイナミックなポージングによるボリューム感を楽しめる。

今弾のラインナップは、ガンダム・エアリアル、インフィニットジャスティスガンダム弐式、ブラックナイトスコード シヴァ、赤いガンダムの全4種。

インフィニットジャスティスガンダム弐式

ブラックナイトスコード シヴァ

赤いガンダム

(C)創通・サンライズ (C)SOTSU・SUNRISE

(C)創通・サンライズ・MBS (C)SOTSU・SUNRISE・MBS

※発売日は流通により前後する場合があります。