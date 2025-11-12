　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万990円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては147.07円高。出来高は4407枚となっている。

　TOPIX先物期近は3331ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は9.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50990　　　　　-170　　　　4407
日経225mini 　　　　　　 50985　　　　　-170　　　 86684
TOPIX先物 　　　　　　　　3331　　　　　　+0　　　　4906
JPX日経400先物　　　　　 30040　　　　　 -25　　　　 424
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　-3　　　　 269
東証REIT指数先物　　　　　2009　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース