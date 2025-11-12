日経225先物：12日0時＝170円安、5万990円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円安の5万990円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては147.07円高。出来高は4407枚となっている。
TOPIX先物期近は3331ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は9.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50990 -170 4407
日経225mini 50985 -170 86684
TOPIX先物 3331 +0 4906
JPX日経400先物 30040 -25 424
グロース指数先物 703 -3 269
東証REIT指数先物 2009 +0 1
