¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡Û³ý¸¶Íªµª¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ø¸×»ëâ¾¡¹¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¡Ë¤¬ÃêÁª¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿£³£¹¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£²¡ó¤ÇÍ¥½Ð¥¼¥í¤Èµ¡Îò¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÁ°¸¡´¶¿¨¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÈÉ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ì½ï¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²óÅ¾¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢ÉÍÌ¾¸Ð£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤â¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤Î£³¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤Ë¶þ¤·¤Æ£³Ãå¡£¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È·ë²Ì¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¤¿¤ÀÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Ê¤É£³Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï²Æ¾ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥ê¥º¥à¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¸½ºß¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Ç£±°Ì¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¤È¤ÏÌó£²£³£°Ëü±ßº¹¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó£±°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤·¤«ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£