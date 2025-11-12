マガジン大型新人！新連載はバスケ漫画『ゼロとヒャク』 ブルーロック杯大賞受賞
12日発売の「週刊少年マガジン」50号より新連載『ゼロとヒャク』がスタートした。ブルーロック杯大賞受賞の大型新人・江戸翔一朗のバスケ漫画となっている。
【写真】絵が上手！バスケ漫画 マガジン大型新人の新連載『ゼロとヒャク』イラスト
■『ゼロとヒャク』あらすじ
高校1年生・静華零は身長も力も恵まれてないが、誰よりも正確な両手打ちを持っていた。しかし男子バスケにおいて輝きづらいその武器は、否定される毎日。
自分の武器は誰にも、何にも届かないのか。自信を失いかけた時、アメリカからのストリートスタイルの転校生・美阪百との出会いが運命を変える！ 貫け、自分だけのスタイル！ 両手打ち＆ストリートのコンビが奇跡を巻き起こす、最高にCOOLな青春バスケ開幕。
