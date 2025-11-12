新ウェブCM「スマホデビュー祭　お宅訪問」篇に出演する齋藤飛鳥

　俳優の反町隆史と元乃木坂46の齋藤飛鳥が、13日から放送されるソフトバンク新CM「スマホデビュー祭」篇に出演する。

【CM動画】怒涛の“サイ”尽くし！お祭り騒ぎな反町隆史＆齋藤飛鳥

　反町と齋藤の初共演となる同CMでは、カウボーイ姿の反町が“サイ”に乗って登場。「スマホデビュー祭(サイ)」開催中のソフトバンク店頭への来店を呼び掛けながら、サバンナや商店街を駆け抜ける。

　さらに、ソフトバンクショップのクルー役で齋藤が“サイ藤飛鳥”として登場。CM楽曲には、シブがき隊の名曲「NAI・NAI 16」を「スマホデビュー祭」仕様にした替え歌を使用し、“サイ”尽くしのユーモアあふれる映像となっている。

　同日には、反町と齋藤が、「ソフトバンクデビュー割」の魅力を解説するウェブCM「スマホデビュー祭 お宅訪問」篇もYouTubeチャンネルで公開される。

　ソフトバンクのCMに9年ぶりの登場となる齋藤は、爽やかな笑顔で現場入り。撮影の合間には念願だった白戸家のお父さんとにこやかに触れあう場面もあり、終始リラックスした様子で撮影に臨んだ。

■出演者インタビュー

――CM撮影を終えた感想を教えてください。

反町：サイに乗るという撮影で楽しかったです。すごく面白いCMになると思います。

齋藤：まさか反町さんがサイに乗るとは思わなかったです。私もデビュー「祭」の繋がりで、「サイ」藤として呼ばれたので、ご縁があってよかったなと思います。合成前のグリーンのサイに乗っている反町さんを拝見しましたが、なんでこの状態なのに様になっているのだろうと思いました（笑）

――お父さんとの共演はどうでしたか？

反町：1年ぶりの共演でしたので、会えてうれしかったです！

齋藤：私は初共演でした。かわいいのは当たり前ですけど、おとなしいし、賢くて驚きました。

――反町さんと齋藤さんは、今回がCM初共演だと思いますが、お互いの印象はいかがですか？

反町：（今回のCMの趣旨に）ぴったりだと思いました！

齋藤：以前からダンディな方だなと思っていましたが、実際に共演してみてもそのイメージのままでした。セリフを言っているときの反町さんのお声が響いていて、素敵だなと思いました。

――今回のCMの「デビュー割」にちなんで、最近デビューしたことや、今後デビューしたいことを教えてください。

反町：夏に知り合いとハイキングデビューをしました。その土地のおいしいものを食べて帰りましたね。

齋藤：日記…ではないですが、思ったことやその時の気持ちを「書く」ことをデビューしました。もともと読書が好きで。ただ、文章を書くことはあまり得意ではないのですが、インプットばかりではなく、アウトプットもしたいな、と思い少しずつ書くことにも挑戦しています。

――お2人のデビュー当時の印象を教えてください。

反町：ドラマや、テレビの勢いがあった時代だなと思います。

齋藤：私の時はアイドルグループの勢いがあった時代だったなと思いました。

――齋藤さんは、まさにアイドルに勢いがあった時代にデビューされましたが、当時を振り返っていかがですか？

齋藤：私たちが1期生で、みんなで一緒にデビューする日を目指して頑張っていました。当時は全部が新鮮でしたね。子どもの頃にアイドルのダンスを見よう見まねで踊っていたりしていたので、それがお仕事になるという実感もまだなく、当時は本当にただただ楽しく過ごしていました。

――反町さんが齋藤さんにお勧めしたい趣味を教えてください。

反町：アウトドアが好きなので、アウトドア全般をお勧めしたいです！

齋藤：キャンプはやったことあります！用があるわけではないけど、海に行ってぼーっとしたりするのも好きです。

――齋藤さんが反町さんにお勧めしたい趣味があったら教えてください。

齋藤：最近、河童の頭のお皿に短いストローでお水を注いで、表面張力でお水がこぼれないようにするゲームにはまっていて。

反町：そんなゲームがあるんだ、難しい？

齋藤：子ども用だと思うんですけど、意外と難しくて。大人と遊んでも盛り上がります。反町さんはきっと上手だと思います！