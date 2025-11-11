きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って売りが優勢となっており、１５３円台に値を落としている。ＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル安の反応が見られている。一時１５３．６５円付近まで下落したが、下押す動きまではなく、１５３円台後半で推移。



東京時間に米上院がつなぎ法案を本会議で可決し、米政府機関閉鎖が終結に向かっているとの楽観論が広がっている。今後、下院での修正案の再審議とトランプ大統領の署名へと進む。アナリストは「本日は、米政府閉鎖がまもなく終了する可能性が高まっていることがドルを僅かに押し上げている。ただ、閉鎖によるドル資金のひっ迫は政府が再開すれば解消する可能性があり、それがドルの上値を抑えるかもしれない」と指摘した。



経済指標も発表再開への期待が高まっているが、それについて米大手証券は、９月分の米雇用統計は閉鎖終了から約３営業日後に発表される可能性があるが、その他については１－２週間後になる可能性がある。しかし、１０月分のデータは収集作業が中断されていたため、発表までに時間がかかり、１２月ＦＯＭＣまでに間に合わない可能性もあると述べている。



ドル円は１５５円台に向けて再び歩みを進めているが、１１月に入って以降１５４円台半ばの水準で何度も上値を止められている。本日もその水準で上値を止められているが、目先はその水準を突破し、１５５円を試すか注目される。



なお、本日の米国はベテランズデーで連邦法の祝日にあたるため、米国債市場は休場。米株式市場は通常営業となっている。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



11日（火）

現行付近にはなし



