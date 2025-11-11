¡È·ÝÇ½¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú¡ª·ãÆ®¤ÎËö°ìÆ±´¶·ã ¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¡É¤ÎÁ´ÍÆ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢YOU¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¢º´ÌîÊ¸ºÈ¡ÊOWV¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Åöµ»ö¤Ç¤Ï¡¢11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ªTVer¡õHulu¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·À¤³¦¤ò4Ï¢È¯¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¿·À¤³¦¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¤ÎÂè34ÏÃ¡Ö¥ß¥É¥í¤¬¾Â¤Î´¬¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËµÙ¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤¬ÊÌ¤Î¥¢¥Ë¥á²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ó¡£
¤½¤Î¥¢¥Ë¥á²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¸å¤ÎÅ·ºÍÌ¡²è²È¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤µ¤ó¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍºⒶ¤µ¤ó¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¿°ì¡¢¤Ä¤Î¤À¤¸¤í¤¦¤Ê¤É¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥È¥à¤Ï¸ÄÀ¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æºî²è¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¤»¤¤¤ä¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¶·ã¡£
¢£·ÝÇ½¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÎÅú¤¨¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤»¤¤¤ä¤â¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤³¤Î¸¡¾Ú¡£ÌîÊë¤È¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬²áµî¤ËÏÃ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â²ø¤·¤²¤Ê¤â¤Î¤ò2¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
1¤Ä¤á¤ÏÀ¾Â¼ÃÎÈþ¤Î¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÃÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤ª¤½¤é¤¯À¾Â¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¤òËÜ¿ÍÃÌ¤«¤éÈÖÁÈ¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤Î²¹Àô¤Ë¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÎÙ¤Ë¡¢²¹Àô¤È´Ö°ã¤¨¤½¤¦¤ÊÃÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥í¥±¤ÎÁ°¾è¤ê¤È¤¤¤¦¥Æ¥¤¤Ç¶å½£ºß½»·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£»°¿Í¤Î·Ý¿Í¤ÏÃÓ¤Ë¤ÏÆþ¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤òËþµÊ¤·¤Æ½ªÎ»¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤À¤±¤¬¾¯¤·ÃÓ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡ÖÎä¤Æ¡ªÃÓ¤À¡Ä¡×¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤¤¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¾ïÏ¢µÒ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â3¡Á4²ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾Â¼¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¥È¡¼¥¯¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
2¤Ä¤á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï°ëÌîµ®Íý»Ò¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤Î¿ÆÉã¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤é10±ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸¤Ç¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤Ù¤¯¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌ¡ºÍ»Õ¡¦³¤¸¶¤Ï¤ë¤«»Õ¾¢¤È¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡¦µÆÃÏÍ¥»Ö¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤Äº¬µ¤¤Î¤¤¤ëºî¶È¤Ë¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¿Àµ»¤ä¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¡£
»×¤ï¤º¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡Ö¤¤¤±¡ªÆÉ¤ß¼è¤ì¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤Î±þ±ç¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥±¤Ç¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¥¹¥¥ã¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
°ìÅÙ2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥Ø¥¢¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢ÌµÇ°¤Î¼ºÇÔ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÄü¤á¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¸½¾ì¤ÎµÆÃÏ¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÂç¤¤¯¤·¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î°ÕÃÏ¡¢¥Û¥ó¥Þ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶·ã¡£
»þ¹ï¤Ï4»þ¤ò²á¤®¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄ©Àï¡£¤¹¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥Ø¥¢¤ËÈ¿±þ¡ª´èÄ¥¤ì¤Ð¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÆ¬¤Ï¥ì¥¸¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô¡§
¡ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
