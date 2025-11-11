『トワイライト・ウォリアーズ』ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンも来日【東京コミコン2025】

2025年12月5日（金）・6日（土）・7日 （日）に開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下「東京コミコン2025」）のために来日する最後のセレブとして、今年日本でも大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』より、ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンという3人のキャストが発表となった。

来日セレブは過去最多！最終的な顔ぶれが明らかに

今年8月から約3ヵ月、およそ10回にわたって伝えられてきた来日セレブ情報。すでにジョニー・デップ、マッツ・ミケルセン、クリスティーナ・リッチ、セバスチャン・スタン、ニコラス・ホルト、浅野忠信などのほか、『ザ・ボーイズ』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ロード・オブ・ザ・リング』『処刑人』といったドラマ・映画でおなじみのキャストたちも揃って来てくれることが分かっている。セレブの人数は過去最多となるそうで、史上最高の盛り上がりが期待できそうだ。

今回発表された3人（ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョン）は、12月5日（金）・6日（土）の2日間来場。当日は、会場において写真撮影会等も予定されている。（※撮影会チケット販売の詳細は後日発表）

香港映画界の期待を一身に背負い公開された『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』は、第43回香港電影金像奨にて作品賞をはじめ9部門を受賞。さらに、第97回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表に選ばれたほか、第77回カンヌ国際映画祭で上映されるなど、国際的にも高い評価を獲得している。日本でも興行収入5億円を超える異例のヒットを記録し、熱狂の渦を巻き起こした。

ルイス・クー（古天樂／Louis Koo）

香港映画界を代表する俳優であるルイス・クー（古天樂／Louis Koo）は、俳優業のかたわら、映画制作・配給会社One Cool Groupの創業者としてプロデューサー業にも精力的に取り組む多才な人物。1994年に映画デビューを果たし、1999年の『センチュリー・オブ・ザ・ドラゴン』で香港を代表するトップスターのアンディ・ラウと共演、それを機に映画俳優としての地位を確立した。以降、ジャンルを問わず幅広い作品に出演し、その確かな演技力を披露。主演とエグゼクティブ・プロデューサーを兼任したSF大作『未来戦記』（2022年）は公開当時、香港で中国語映画として歴代興行収入記録を更新した。

『トワイライト・ウォリアーズ』では、九龍城砦の秩序を守るマフィアのボス、龍捲風（ロンギュンフォン）を熱演。その圧倒的な存在感と重厚な演技で映画ファンを魅了している。

トニー・ウー（胡子彤／Tony Wu）

ルイス・クーと同じく香港の俳優トニー・ウー（胡子彤／Tony Wu）は、デビュー作『最初の半歩』（2016年）で第36回香港電影金像奨・最優秀新人賞を受賞。ジャーマン・チョン氏と同じく『レイジング・ファイア』（2021年）にも出演した注目の新鋭だ。

『トワイライト・ウォリアーズ』では、お調子者でムードメーカーの十二少（サップイーシウ）を演じ、映画を盛り上げるとともに、さらなる人気を獲得した。

ジャーマン・チョン（張文傑／German Cheung）

香港の俳優／アクションディレクターであるジャーマン・チョン（張文傑／German Cheung）は、『トワイライト・ウォリアーズ』で情に厚く筋骨隆々な仮面の青年・四仔（セイジャイ）こと“AV”を演じ、日本でも注目を集める存在に。

身体能力を活かしたダイナミックなアクションと繊細な人間味を併せ持つ演技は評価が高く、香港アクション映画界の新鋭として頭角を現している。近年は、ドニー・イェンが主演する『レイジング・ファイア』（2021年）と『プロセキューター』（2024年）にも参加していた。

さらに2023年にはアクション俳優やスタントマンの養成を行う団体「SWACK」を立ち上げ、 次世代のアクション人材育成にも尽力。香港映画の未来を支える実力派として、今後のさらなる活躍が期待されている。

開催に向けて、「東京コミコン2025」公式WEBサイト（https://tokyocomiccon.jp/）に最新情報が順次アップデートされるので、詳細はそちらでご確認を。

（海外ドラマNAVI）

