¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬12Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÀ¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô¡×¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¡¢À¯¼£»ñ¶â¡¢ÅÞ¤Î²þ³×¤È¤¤¤Ã¤¿4Ê¬Ìî¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÀßÃÖ¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬11Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Î²ÝÂê¤ò´Þ¤á¤Æ¹¤¯¶¨µÄ¤¹¤ë¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºÂÄ¹¤òÀß¤±¡¢½¸ÃæÅª¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï11Æü¡¢À¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô½é²ñ¹ç¤ò12Æü¸áÁ°¤ËÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤Ï´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Îº£¹ñ²ñÄó½Ð¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±Æâ¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£