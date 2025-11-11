¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£´±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê23:00¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ153.79¡¡¹âÃÍ154.49¡¡°ÂÃÍ153.67
155.12¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
154.80¡¡Äñ¹³2
154.30¡¡Äñ¹³1
153.98¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
153.48¡¡»Ù»ý1
153.16¡¡»Ù»ý2
152.66¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ178.41¡¡¹âÃÍ178.57¡¡°ÂÃÍ177.98
179.25¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
178.91¡¡Äñ¹³2
178.66¡¡Äñ¹³1
178.32¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
178.07¡¡»Ù»ý1
177.73¡¡»Ù»ý2
177.48¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ202.58¡¡¹âÃÍ203.28¡¡°ÂÃÍ202.34
204.07¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
203.67¡¡Äñ¹³2
203.13¡¡Äñ¹³1
202.73¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
202.19¡¡»Ù»ý1
201.79¡¡»Ù»ý2
201.25¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
