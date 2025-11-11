ÅÁÅý¤ò¸½Âå¤ËÀ¸¤«¤¹¡¡ËÌµþ¤Ç¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×±ßÂî²ñµÄ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñÌÀÂå¤Î»º¶Èµ»½Ñ½ñ¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×¤ÎÃÎ·Ã¤ò¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡ÖÄ¹¹¾Ê¸²½¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦Å·¹©³«Êª±ßÂî²ñµÄ¡×¤¬11Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤äÊ¸²½¡¢·ÐºÑ¡¢¹ÔÀ¯Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¡¦³Ø¼Ô¡¢¶È³¦ÂåÉ½¤¬¡Ö»º¶È°äÅÁ»Ò¤Î²òÆÉ¡¢À¤³¦¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹²½¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ä¤êµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¤·¤¿ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×¤Î¸½ÂåÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢ÇÀ¶È¤ä¼ê¹©¶È¤Ê¤ÉÅö»þ¤Îµ»½Ñ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÅ·¹©³«Êª¡Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¿Í¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ë¡×¡Ö³ÊÊªÃ×ÃÎ¡ÊÊª»ö¤ÎÆ»Íý¤ò¶Ë¤á¡¢¿¿¤ÎÃÎ¼±¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¯³Ø»×ÁÛ¤ä¡¢¼ÂÁ©¤È³×¿·¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¿¦¿ÍÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æ±½ñ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡Ö»º¶È¤Î°äÅÁ»Ò¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¡¢²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»º¶ÈÊ¸²½¤Î·ÏÉè¤ò¤¿¤É¤ê¡¢²Ê³Øµ»½ÑÊ¸²½¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÀè¿ÊÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤òÆ³¤¯¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤é¤¬¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×¤ÏÅö»þ¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËµÏ¿¤·¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÎÃæ³Ë¤Ïº£¤Î»þÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä¶¨Æ¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç½Å¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¡£À¤³¦Åª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤Î²ÝÂê¤äÈ¯Å¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï³«ÊüÅª¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÃÎ·Ã¤ò¹¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹É¬Á³Åª¤ÊÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡±ßÂîÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÊª¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÎ·Ã¤È¸½Âå¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬»ý¤ÄÀøºßÎÏ¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦¿ÍÀº¿À¤Î·Ñ¾µ¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤ÎÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿µ»½Ñ³×¿·¤ÎÎÑÍý¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹¾À¾¾Ê¿·Í¾»ÔÊ¬µ¹¸©¤Ç¡¢Ê¸Ãæ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¤ä¹©·Ý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿·Í¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Æ±¸©¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡ÖÅ·¹©³«Êª¡×¤òÊ¸²½¥Ö¥é¥ó¥É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢»º¶ÈÊ¸ÌÀ¤Î·Ñ¾µ¤ä»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷¤ÎÍ»¹çÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Î»ñ¸»¤¬ÃÏ°è¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ëÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¿·²Ú¼Ò¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤È¿·²Ú¼Ò¹¾À¾»Ù¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢¿·Í¾»Ô¶¦»ºÅÞ°Ñ°÷²ñ¡¦À¯ÉÜ¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/×Å½ã¡¢¸â´¨É¹¡Ë