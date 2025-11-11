°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡¡¡ÖNHK ÇÕ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡×¹ë²Ú2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡Ö¤³¤ê¤ãÂçÊÑ¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç92Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ÓÀî¤·¤º¤«¤µ¤ó¡¡NHK ÇÕ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ä(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢06Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¡ª¤¢¤Î´¶Æ°¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡×¡ÖÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¾¡ª±Êµ×¤Ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤¡¤³¤ê¤ãÂçÊÑ¡ª¡ªÂç¹¥¤¡ßÂç¹¥¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£