¡¡Ê¡²¬¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©·Ù¤Ï11Æü¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÅÐÏ¿±Ä¶È¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¾ðÊó½èÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¡Ö¥á¥¿¥â¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢º´Æ£Í³ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è¡á¤é3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¥á¥¿¥â¤ä¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Î³ô¼°¤Î¼èÆÀÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤ÇÁí³ÛÌó110²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2021Ç¯¤Ë¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢Ê¡²¬¤È¹Åç¡¢º´²ì³Æ¸©¤ÎÅö»þ40¡Á60Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥¿¥â¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£4¿Í¤«¤é·×1ÀéËü±ß¤ò½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷ÈÓÄÍÍµ»Ò¡Ê67¡Ë¤ÈÆ±¸©À¾³¤»Ô¤Î¼«¾Î²ñ¼ÒÌò°÷±ÛÅÄ°ìÆÁ¡Ê61¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¡£