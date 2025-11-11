½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·ÎÙ¤Î¸Ä¼¼¤Î20Âå½÷À¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡¡»°½Å¸©¿¦°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá
Åð»£¤Îµ¿¤¤¤Ç»°½Å¸©¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©ÄÅ·úÀß»öÌ³½ê¤Îµ»»Õ¡¦´ß¹¾ÂÙ²ÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤Ç¡¢º£·î4ÆüÄÅ»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢¸Ä¼¼¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Î¾å¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÎÙ¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ß¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÅ·úÀß»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸©À¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£