¡È¹ñÊõ¥Ö¡¼¥à¡É¤ò·Ð¤Æ»×¤¦¤³¤È¡¡±Ç²è¤Ç½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¡¦ÃæÂ¼°íÂÀÏº¡Ö¤³¤ÎÇÈ¤¬¤¤¤Ä¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½÷Êý¤Î½êºî»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£½êºî»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¤¤º¢¤«¤éÌÏº÷¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÎÉñ´ì¤Î·Á
°íÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎËÜ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç²ÎÉñ´ì³¦¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¡¢¡È·à¾ì°Ê³°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²ÎÉñ´ì¡É¤È¤·¤Æ¡ØART²ÎÉñ´ì¡Ù¤òÅö»þ29ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç´ë²è¡¦¼çºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÇÛ¿®¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ØART²ÎÉñ´ì¡Ù¤¬5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤Ë¡ØART ²ÎÉñ´ì 2025¡ÁDEEP FOREST¡Á¡Ù¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²¤Ç¾å±é¡£5Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ëÇ°´ê¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½êºî»ØÆ³
ÊìÊý¤¬ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¸ãºÊÎ®¤È¤¤¤¦Î®µ·¤À¤È¤¤¤¦°íÂÀÏº¤µ¤ó¡£2014Ç¯¤«¤é¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¸ãºÊÎ®»°À¤½¡²È¤ò¼·ÂåÌÜ²È¸µ¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£2025Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤·¤Æ½÷Êý¤Î½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î½êºî»ØÆ³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ½¤°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¹ñÊõ¤Î¸¶ºî¤ò½ñ¤«¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢Éã¡ÊÃæÂ¼òî¼£Ïº¤µ¤ó¡Ë¤Î³Ú²°¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤´±ï¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤¬±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ë±éÌÜ¤ÎÂçÈ¾¤¬½÷Êý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½êºî»ØÆ³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê´ÑµÒ¤Î¡Ë¼Â¿ô¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÇÕ¤À¡É¡¢¡È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÈ¤¬¤¤¤Ä¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬ÉÝ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÂçÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡È¥Ö¡¼¥à¡É¤È¡È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ëº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ì¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡£¤¿¤À±Ç²è¤Î²ÎÉñ´ì¤È·à¾ì¸ø±é¤Î²ÎÉñ´ì¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤é¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¡È¤¢¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÎÉñ´ì¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖº£ÉÝ¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Æü¡¹¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤â¤¦°ì²ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ë»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£