¡¡TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢µÆÃÓ°¡´õ»Ò¡¢À±ÅÄ±ÑÍø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤Ë¤â´·¤ì¡¢½çÄ´¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ýー¥ºÄ¾¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Þ¤º¤¹¤®¤ëÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»¤ËÄ©¤à¡£¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡¢µÆÃÓ¡¢À±ÅÄ¤ÏÎ¾²È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Î¥·ー¥ó¤Ç°¾Èþ¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¡£¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤Ï°¾Èþ¤ÎÊì¡¦»³´ßµ®·ÃÌò¤ò¡¢µÆÃÓ¤Ï¡¢»³´ß²È¤Î²ÈÂ²Ãç¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌäÂê»ù¤Ç¤¢¤ë°¾Èþ¤Î»Ð¡¦»³´ß¤µ¤è¤êÌò¤ò¡¢À±ÅÄ¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤ÊÉã¡¦»³´ßÀµ»ÊÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÃæ¡¢°ì½ï¤Ë»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤¬¹ï¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢°¾Èþ¤Ï¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ë»Ð¡¦¤µ¤è¤ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄØ¡ÊÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÃË¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¶¡¢·ëº§¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÌ¡¹¤ËÂçÊ¬¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÎ¾²È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¾¡ÃË¤Ï¡¢°¾Èþ¤¬¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¿¡È²ÈÂ²¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤¢¤ë°ì¸À¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
