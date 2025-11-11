¡Ø¥·¥Ð¤Î¤ª¤¤Æ¡ÙÊÁËÜ»þÀ¸¡õMEGUMI¤Î¼Æ¸¤À¼¤âÈ´·²¡¡¡ÈÍ½ÄêÄ´ÏÂ¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÀ¿¼Â¤µ
¡¡¸¤¤Î»¨»ïÊÔ½¸Éô¤Ë½¸¤¦¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¼Æ¸¤¤¿¤Á¤Ë¡¢¸¤¤¿¤Á¤È¤Î¤è¤ê¤è¤¤¤«¤«¤ï¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤µ¤¨¤â°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡õ¥±¥¤¥Ê¥¤¥ó¡Ê¸¤¡Ë¥¹¥Èー¥êー¡¢¡Ø¥·¥Ð¤Î¤ª¤¤Æ～¤ï¤ì¤é¸¤¥Ð¥«ÊÔ½¸Éô～¡Ù¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸¤2¹æ¡¦¥Ü¥à¤Î»à¤È¤¤¤¦Èá·à¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ºÆ¤Ó°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»²¹Í¡§ÂçÅì½Ù²ð¡ßÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡¢¸¤¤È¤Î¼Çµï¤ÇÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ü¥à¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÊ¡½õ¤È¤Ò¤È¤ß¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢ÀÐ¿¹¡ÊÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¸¤¤òºî¤í¤¦¡×¤òÄó°Æ¡£¿Í´Ö¤Î»Ò¶¡Æ±ÍÍ¤Ë¸¤¤¿¤Á¤Ë¤â¸ø±à¥Ç¥Ó¥åー¤¬¤¢¤ê¡¢¸¤¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥àー¥º¤ËÃç´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çº¤à»ô¤¤¼ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¼èºà¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÉÔ°¦ÁÛ¤Ç¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Áê³Ú¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·Æ£¡Ê¼Ä¸¶Íª¿¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤³¤½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÀÐ¿¹¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÃç´Ö¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¾åÂ¼¡Ê¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ð¤Î¿¶¤ê¸«¤Æ²æ¤¬¿¶¤êÄ¾¤»¡×¥·¥êー¥º¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿À¶²È¡ÊÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê¡Ë¤È³êÂôÀèÀ¸¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¡È¥·¥Ð¤Ë³Ø¤ÖÎø°¦¤Î¥ª¥¥Æ¡É¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ì¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¡¡Âç¤¤ÊÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áê³Ú¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÅÄ¡Ê¤³¤¬¤±¤ó¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¼Æ¸¤¤Î¤ª¿¬¤Î·ã¼Ì¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ü¥à¤Ø¤ÎÀËÊÌ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤â¥·¥Ð°¦¤Ë°î¤ì¤¿»ïÌÌ¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³êÂôÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼Æ¸¤¤ò´Þ¤áÆüËÜ¸¤¤Ï´è¸Ç¤Ç·Ù²ü¿´¤äÆÈÎ©¿´¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤¬¾å¼ê¤¯¥êー¥É¤·¡¢¸¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«·×¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¸¤¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ê¡½õ¤È¤Ò¤È¤ß¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤Î¤ªÍ§Ã£ºî¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÍ±×¤Ê¾ðÊó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼Æ¸¤¤¿¤Á¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÊÁËÜ»þÀ¸¤äMEGUMI¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Ê¡½õ¤È¤Ò¤È¤ß¤Î¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ä»ÅÁð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Æ¥ì¥³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤ÎÊ¡½õ¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÌµÍý¤Ë¸¤¤¿¤Á¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Å´Â§¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¡½õ¤Î¹ÔÆ°¤òÂº½Å¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ä·ù¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÅö¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÂ¾¤Î¸¤¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À½ºî¿Ø¤¬¸«¤»¤¿¤¤Ê¡½õ¤¿¤Á¤ÎµóÆ°¤ò¸µ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡½õ¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤«¶½Ì£¤Ê¤µ¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¤¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Î»ÑÀª¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥·¥ÐONE¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ÀººÌ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¿·Æ£¤À¤Ã¤¿¡£¶¯ÌÌ¤Ê¤¬¤é¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤Ê°áÁõ¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡¢¤·¤«¤â¥·¥Ð°¦¤ÏÁê³Ú¤¿¤Á¤Ë¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÊÔ½¸Éô¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·Æ£¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó»þÂå¤ÏÃç´Ö¤È¾å¼ê¤¯°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ò»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Éé¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè6²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿·Æ£¤¬¡¢¤¢¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼Æ¸¤¤¿¤Á¤ÎÍ§¤À¤Áºî¤ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÄ©¤à¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢¥½¥í¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£½ªÈ×¡¢¿´¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·Æ£¤Ï¥®¥¿ー¤òÊÒ¼ê¤ËÄ°½°¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ê¡½õ¤òÏ¢¤ì¤¿Áê³Ú¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Æ£¤Ï¿¤Ó¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¡Ê±é¤¸¤ë¼Ä¸¶¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþÀ¼¡Ë¤Ç¡Ò°ì¿Í¤ÇÇº¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤Î¿´¡¡¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬²¿¤è¤ê¤âÊõ¤µ¡¡¤É¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤«¤è¤ê¡¡¤É¤¦¤¤¤¿¤¤¤«¡Ó¤È¡¢°ì¿Í¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¡È¸ÉÆÈ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¡È¼«Î©¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤È¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö·²¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¿·Æ£¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÈÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¹¥¤Þ¤·¤µ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥Ð¤Ë³Ø¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¾åÂ¼¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢ÀÐ¿¹¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÎø°¦½Ñ¤Ë¤«¤ó¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¥Ü¥à¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
