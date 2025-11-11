±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç11·î22Æü¤Ë¸ø³«·èÄê¡ª¥Í¥Ã¥ÈÌ±¡ÖÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×
2025Ç¯11·î10Æü¡¢±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤Ï¡¢À¶¿å°«»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ö¿Í¡×¤ÎÂÎÆâ¤ÇÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÇÆ¯¤¯Ìµ¿ô¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤òµ¼¿Í²½¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£21Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤äÌÈ±Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤òÊüÁ÷¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Êbilibili¡Ë¤Ç¤Ï¡¢6Ëü8000¿ÍÍ¾¤ê¤¬É¾²Á¤·¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ9¡¥6ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿24Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ·ìµåÌò¤ò±ÊÌî²ê°ê¡¢Çò·ìµåÌò¤òº´Æ£·ò¤¬±é¤¸¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯11·î22Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤âÆ±¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×
¤³¤Î¸ø³«¾ðÊó¤òÃæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç611Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¡Ö¼çÂê²Î¤ÏÆüËÜ¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦OfficialÉ¦¡Ê¤Ò¤²¡ËÃËdism¡×¤È¤Î¾ðÊó¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¸ø³«¤·¤¿¤é¤¹¤°¸«¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö4Ç¯Á°¤Î¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ËºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À±Ç²è²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ¦ÃË¤Î¼çÂê²Î¤ÏÄ°¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö·ì±Õ¤ÎÁÔÂç¤Ê½ö»ö»í¡¢É¦ÃË¤¬ËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¡×¡ÖÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬¥Ø¥ë¥Ñ¡¼TºÙË¦¤ò±é¤¸¤Æ¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¸¶ºî¤Ï¿Íµ¤¤¢¤ë¤·¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈÌÜÅö¤Æ¤Ç¸«¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼çÂê²Î¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë