¥Ý¥±¥â¥ó¿·ºî¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÍèÇ¯3·î5ÆüÈ¯Çä·èÄê¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê³¹ºî¤ê¥²¡¼¥à
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch2¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡É¤Î¤ó¤Ó¤ê³¹ºî¤ê¥²¡¼¥à¡É¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¼Ò¤Î¤Û¤«¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¢¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¤ª¤è¤Ó³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¿¥â¥ó¿Í´Ö¤ËÊÑ¿È¡ª¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ê¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥²¡¼¥à±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥á¥¿¥â¥ó¤¬¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¿·À¸³è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÚ¤äÀÐ¤Ê¤É¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÆ»¶ñ¤òºî¤ê¡¢¤¤Î¤ß¤ò½¸¤á¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢ÀÐ¤äÌÚ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ì¤·¤¿Èª¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÂç¤¤Ê³¹¤òºî¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤äÂ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü0»þ¤è¤ê½ç¼¡Í½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢13Æü23»þ¤«¤éÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ê¥¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡Û8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡Û8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch 2
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡Ê¥í¡¼¥«¥ëÄÌ¿®¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ç¤ÏºÇÂç4¿Í¡Ë
ÄÌ¿®µ¡Ç½¡§¥í¡¼¥«¥ëÄÌ¿®ÂÐ±þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÂÐ±þ
