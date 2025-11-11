¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥³¥á¤Ë¶½Ì£Çö¤¤¡©¡¡¹â»Ô¼óÁê¢ªÍ½»»°Ñ¤Ç¿·ÊÆ£µ¥¥í£µÀé±ßÊ¹¤«¤ì¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤¦¤ó¤È¹â¤¤¡£Å¬Àµ¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£¾ÜºÙ¤ÏÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¡×¡¡ÊÆÌäÂê¤Ï¥«¥ó¥ÚÆÉ¤ß¤Ê¤ÉÃ¸Çò»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£±£±Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ¤ÇÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÊý¿Ë¤òÊ¤¤·¤¿¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·ÊÆ¤¬£µ¥¥í£µ£°£°£°±ß¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜ¸÷À®µÄ°÷¤¬¡ÖÊª²Á¹â¤ÎÃæ¿´¤¬ÊÆ¡£À¯ÉÜ¤¬ÃÍÃÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎºÇ¶á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±Ç¯¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤Ï£µ¥¥í£²£°£°£°±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤¬¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç£´£³£°£°±ß¡¢Åìµþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£µ£°£°£°±ß¶á¤¤¡££µ¥¥í£µ£°£°£°±ß¤ÎÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁíÍý¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖºòÇ¯£¶·î°Ê¹ß¡¢Ìó£²ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¦¤ó¤È¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤â¡¢À¸»º¼Ô¤ÎºÆÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤«¤Ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¿å½à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ªÊÆ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ÜºÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤éÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¤äºâÀ¯¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥³¥áÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ê¤É¤Ç¤âÅúÊÛ½ñ¤òÆÉ¤à¤Ê¤ÉÃ¸Çò¤Ë±Ç¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜµÄ°÷¤Ï¡ÖÊÆ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤½¤ì°Ê¾å½ÅÍ×¡£Å¹Æ¬²Á³Ê¤ò£µ£°£°±ß¤¯¤é¤¤²¼¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬´î¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡ÖÊ¹¤¯¤È°ì¸«¤½¤¦¤«¤Ê¤È¤¦¤Ê¤º¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤ÏËÄÂç¡£Îã¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤ÉÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÊä½õ¶â¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Â¨¸úÀ¤ÎÅÀ¤Ç¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤òÍ×¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¼«¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ä¤êÊý¤òÆâ¡¹¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÆ¤ò´Þ¤á¤¿Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£