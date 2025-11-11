「洋服迷子」→【ROPÉ PICNIC】へ！ 大人が着映える♡「一軍トップス」
季節が一気に進み、寒さが厳しくなってきた今の時期。何を着るか迷う……という大人女性は、デザイン性も楽ちんさも備わったニットトップスをチェックしてみて。そこでおすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】でゲットできる大人カジュアルなトップス。ケーブル編みやロゴデザインで着映えが狙えて、秋冬の一軍になりそうです。
立体的なケーブル編みで華やかに秋冬ムードを演出
【ROPÉ PICNIC】「ゆるケーブル編みVネックニット」\5,489（税込）
秋冬ムード満点なケーブル編みのニットトップス。ふんわりとした毛足が女性らしく、カジュアルながらも上品な雰囲気が漂います。デコルテラインを美しく見せるVネックも、大人っぽさを引き出してくれそう。ハイネックやタートルネックTシャツとの重ね着など、1枚あればコーデのバリエーションが広がるかも。キナリ・グレー・ブルー・ラベンダーというシックな色展開で、大人の毎日コーデにぴったり。
上品なロゴデザインがコーデのアクセントに
【ROPÉ PICNIC】「スウェットライクロゴニットプルオーバー」\5,489（税込）
フロントの上品なロゴデザインが目を引くニットトップス。スウェットのようなカジュアルな風合いで、秋冬の毎日コーデでヘビロテできそうです。1枚でもサマ見えが狙えるのはもちろん、シャツとのレイヤードで大人っぽく仕上げるのも◎ ニュアンス感のあるグレー・キナリのほか、落ち着いた雰囲気のダークブラウン・ネイビーの全4色をラインナップ。
※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M