¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ê¡Ç·½õ¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Ç·½õ¤Ïº£·î¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤Âç²ÎÉñ´ì¡×¤ÇÃë¤ÎÉô¡ÖÄ»½Ãµº²è³¨´¬¡×¤ÈÌë¤ÎÉô¡Ö²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º² Ëë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡×¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·îËö¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö´û¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¡ØµÈÎã´é¸«À¤Âç²ÎÉñ´ì¡Ù¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢10·îËö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤Æþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÌò¤Ï¡ÖÄ»½Ãµº²è³¨´¬¡×ÃË³¿¤òÄï¤ÎÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º² Ëë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡×ÀõÈøÅ·ÂÀÏº¤ò·»¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬³ð¤ï¤º¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¿´¶¯¤¤·»¤ÈÄï¤¬ÂåÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë½éÆü¤¬³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë¶¶Ç·½õ¤¬¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤Èº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿ºòÆü¤Ï¡¢·»¶¶Ç·½õ¤Îº§ÌóÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡·»Äï¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¡ÖËÍ¤âÉñÂæÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Ç·½õ¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤Î¼¡ÃË¡£