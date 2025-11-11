¤Þ¤¿¤â¤ä¥ô¥£¥ë¥Ä¤ÏÉÔÈ¯¤Ë¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤¬¤è¤êÆñ¤·¤¤¡×¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¤¬³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢3-0¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î²÷¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Ì¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï8°Ì¤ÈÃæ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢90Ê¬¤òÄÌ¤·¤ÆÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤¬1ËÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ËËÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDaily mail¡Ù¤Ç¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥ô¥£¥ë¥Ä¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢º£¤ÎÈà¤Î¾õ¶·¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö(¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë)Á´ÂÎ¤¬ºòÇ¯¤Û¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤¬¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤é¤ÏºÇ°¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é(¤½¤ÎÃæ¤Ç)¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤âÆ±ÍÍ¤À¡×
º£µ¨¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥ô¥£¥ë¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤¬ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï·ø¼é¤ò¸Ø¤Ã¤¿¼éÈ÷¿Ø¤â°ÂÄê´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥ô¥£¥ë¥Ä¸Ä¿Í¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£