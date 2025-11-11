¡Ú°ËÅì²¹Àô¶¥ÎØ¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÈÓÅÄÉ÷²»¡¡ÌÔÎõ¤Ê²ÃÂ®¤Ç¼ò°æ°¡¼ù¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ËÅì²¹Àô¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤ï¡ª¥Á¥ã¥ê¥í¥ÈÇÕ¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¤Î5R¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¼ò°æ°¡¼ù¤¬Á°¼õ¤±¤·¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ëÅ¸³«¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏºÇ¸åÊý¤Ë²¼¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿ÈÓÅÄÉ÷²»¡Ê24¡áºë¶Ì¡Ë¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£Ä¾Àþ¤ÇÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¼ò°æ¤È¤Î¼Ì¿¿È½Äê¤ÎËö¤Ë1Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊS¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¸åÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÎÈÓÅÄ¡£ºÇ¶á¤Ï¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Ãå½ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯3·î°ÊÍè¤ÎÈþ¼ò¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£