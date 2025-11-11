¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó£±¡õ£²¡Ù°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆóËÜÎ©¤ÆÀè¹Ô¾å±Ç·èÄê¡¡Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï»¦¿Íµ´¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯Èù¾Ð¤à¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡È»à¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òÅÁ¤¨¤ë´ñÌ¯¤Ê¹õÅÅÏÃ¤È¡¢»¦¿Íµ´¥°¥é¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·»Ëå¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼±Ç²èÂ³ÊÔ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¡£°ìºîÌÜ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥ó¡Ù¤Èº£ºî¤òÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Àè¹Ô¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï11·î20Æü(ÌÚ)¡¢·à¾ì¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡£Àè¹Ô¾å±Ç¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥°¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥¯ BLACK & SNOW ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤¬¼¿¹õ¤Î°Ç¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÍÍ¤È¡¢Àã¤ËËä¤â¤ìÅà¤Æ¤Ä¤¯ÍÍ¤ò°ìËç¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Àè¹Ô¾å±Ç¤À¤±¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥È¥à¡¦¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
Àè¹Ô¾å±Ç¸ÂÄêÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡¡¥°¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥¯BLACK & SNOW¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
°ìºîÌÜ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¦»¦¿Íµ´¥°¥é¥Ð¡¼¤ËÍ¶²ý¡¦´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥Õ¥£¥Ë¡¼¤¬¡¢¹õÅÅÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ»à¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤òÍê¤ê¤Ë¥°¥é¥Ð¡¼¤Î¤â¤È¤«¤éÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£ÆóºîÌÜ¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ð¡¼¤Î»ö·ï¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ë¡¼¤È¡¢Ì´¤ÇÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëËå¥°¥¦¥§¥ó¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï»à¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥Ð¡¼¤¬¹õÅÅÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·»Ëå¤ËÀÜ¿¨¡¢¥Õ¥£¥Ë¡¼¤ËÉü½²¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ë¡¼¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥¦¥§¥ó¤òÁÀ¤¦¡£²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤«¤é¸ß¤¤¤ò¼é¤ê¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿·»Ëå¤Ï¡¢¡È»à¤ó¤À»¦¿Íµ´¡É¤È¤¤¤¦¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤Å¨¤ËÇ¡²¿¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó1&2¡ÙÆóËÜÎ©¤Æ¡È¹õÅÅÏÃ¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ÉÀè¹Ô¾å±Ç¡×
¼Â»ÜÆü»þ¡§11 ·î 20 Æü(ÌÚ)19:00 ¾å±Ç³«»Ï¡¢23:05 ½ª±Ç(Í½Äê)
¢¨ÅÓÃæ15Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¤¢¤ê
·à¾ì:TOHO ¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§3,000 ±ß¶Ñ°ì
ÆÃÅµ¡§¡Ö¥°¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥¯ BLACK & SNOW¡×¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¡§TOHO ¥·¥Í¥Þ¥º HP ¤Ë¤ÆÈÎÇä
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§11 ·î 14 Æü(¶â)0:00¡Ê=13 Æü(ÌÚ)24:00¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £²¡Ù
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«
© 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.
© 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.