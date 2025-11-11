¡ÈÁí»ñ»º7²¯±ß¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤â¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ¾¹Ô¡ª¡ÖÄä¤á¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¸µ´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃóÎØÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î10·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢Áí»ñ»º¤Ï¡Ö7²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢ÊÝÍ³ô¤Ï¡Ö1400¡Á1500ÌÃÊÁ¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡ÖSFP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ï11·îËø¡¡¤½¤ì¤Ç7ÆüÌë¼«Å¾¼Ö¤Ç¿·½É¤Î¤¤Å¤Ê¤¹¤·¤Ø¡£²ÎÉñ´ìÐ§(º¸¾å)¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºòÆü¤Ï¡¢¿·½É¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ø±Ë¤®¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Â³¤Î¤¤Å¤Ê¤¹¤·¤Ø¡£¤Ð¤é¤Á¤é¤·Ð§¤òÄº¤¡¢SFP¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ç»ÙÊ§¤¤¡£SFP¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÅ¹¤Ï¡¢¥´¥¸¥é¤Î¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¼«Å¾¼ÖÄä¤á¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö2»þ´Ö¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÎÃóÎØ¾ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È¤ªÆÀ¡É¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£