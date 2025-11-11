ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡¸åÇÚ¤¬¹âµéÅ¹¡ÖÞâ¸¼Äâ¡×¤Î¥Û¡¼¥ëÂßÀÚÍ½Ìó¤ÇÁíÀª35¿Í¡Ä°ìÈÕ¤Ç¤ª¤´¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê38¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤Æ¾×·â&ÂçÇú¾Ð!¤ä¤ê¤¹¤®ÂçÉÙ¹ë¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿¤ä¤ê¤¹¤®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¡ÈÂçÉÙ¹ë¡É¤¿¤Á¤Î¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶âÁ¬´¶³Ð¤È¶Ã¤¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÌîÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤È¤¤¤¦¥¸¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¸¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿©»ö¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌîÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô½Ð¤¹¡×¤È¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢¤ªÅ¹¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¤ÏÇ¤¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í½Ìó¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡ÖÞâ¸¼Äâ¡×¤È¡¢¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÞâ¸¼Äâ¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥ë¤´¤ÈÂßÀÚ¤Ç¡Ä³«¤±¤¿¤éÁ´°÷¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç·Ý¿Í¡£¤Ç¡¢ÁíÀª35¿Í¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂßÀÚ¡£·ë¶É¡¢¿©»öÂå¤Ï¡Ö167Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²¿¤¹¤«¤¢¤¤¤Ä¤é!¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£