¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Íèµ¨¤â»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¶áËÜ¤Ï8·î¤Ë¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½¡£ËÜ¿Í¤â¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Ï½ÐÍè¹âÊ§¤¤¹þ¤ß¤Î5Ç¯Áí³Û25²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢µåÃÄ¤âºÇÂçµé¤ÎÀ¿°Õ¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢»ÄÎ±¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ç7Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´¿À¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯Ìîµå¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÂç´¿À¼¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯Áí³Û25²¯±ß¤È¤¤¤¦ºÇÂçµé¤ÎÉ¾²Á¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£X¤Ç¤Ï¡Ö25²¯¤Ç¤â°Â¤¤¡×¡ÖÁ´Á³°Â¤¤¡¡¤³¤ó¤À¤±Áö¹¶¼é¤Ë·×»»¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ª¤é¤ó¡×¡Ö5Ç¯25²¯¤Ç¤â¤ªÄà¤ê¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¡×¡Ö¶áËÜ¤Ê¤ó¤Æ5Ç¯25²¯¤É¤³¤í¤«30²¯¤¹¤é¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£À®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ê¤É¡¢¸×ÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÈÀäÂÐ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯»ÄÎ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶áËÜ¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¥â¥¤¹¤ëÀ¼¤¬Ä«¤«¤éÂ³½Ð¡£µî½¢È¯É½Á°¤«¤é¡Ö¶áËÜ»ÄÎ±¡×¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬Â³¤¡¢»ÄÎ±È¯É½¸å¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¶áËÜÁª¼ê¡×¡Öºå¿À»ÄÎ±¡×¡Ö»ÄÎ±É½ÌÀ¡×¡Ö¥Á¥«¤µ¤ó¡×¡Ö¶áËÜ¸÷»Ê¡×¡Ö¸ø¼°È¯É½¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¶áËÜ´ØÏ¢¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È´ØÀ¾¤Ç²á¤´¤·¤¿¶áËÜ¡£ÆþÃÄ7Ç¯¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ1²ó¡¢ÅðÎÝ²¦6²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡ÈÊä¶¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Á°Ç¯¤ÎÂç»³¤Ë¼¡¤®¡¢ºå¿À¤ÏÂç¤¤Ê»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£