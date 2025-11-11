ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¡ÈÃÏÊý¤¬»È¤¨¤ë¸òÉÕ¶â¡É°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¿·¤¿¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï11Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÏÊý¤¬»È¤¨¤ë¸òÉÕ¶â¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê
¡Ö¡Ê¡È¤ª¤³¤á·ô¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ë°ìÈÖ¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¡¢¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
À¯ÉÜ¤Ï¡¢º£·î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Ç¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤òÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ÎÀ¹¤ê¹þ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜÆâ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤¬¼«¼£ÂÎÇ¤¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌµÀÕÇ¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉéÃ´´¶¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°Ç¤¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤¬À¸»º¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¥³¥á¤ÎÁý»º¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÈÂç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬¤³¤ì¤«¤é³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤¯¤·¤Æ¡ØÁý»º¤·¤í¡¢Áý»º¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬Ë½Íî¤ò¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»º¸½¾ì¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ·ù¤Ç¤¹¡×