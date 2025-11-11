·î¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â24Ëü2000±ß¡ÖÃãÆ»¤Ë¥¸¥à¥È¥ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤ß¡×68ºÐ½÷À¤Î½¼¼Â¤·¤¿Ç¯¶âÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»³Íü¸©ºß½»68ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê63ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»³Íü¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â6000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1500Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â540¥«·î¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±30Ç¯
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§17Ëü4000±ß¡Ê²ÃµëÇ¯¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±70Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ400Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³è¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö28Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÏ·¸å¤Î»ö¤Ï¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÀáÌó¤ÎÉ¬Í×¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÇ¯¶â¤ò³Ý¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ø¤ªÂð¤Ï¤¤¤¤Ç¯¶â¤òÌã¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¡¼¥é¥¹¤ä¡¢ÃãÆ»¤Ë¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê¼ñÌ£¤Ë¤«¤±¤ë¡Ë»þ´Ö¤â½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈË¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢»³Íü¸©ºß½»68ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§68ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê63ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§»³Íü¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â6000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1500Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â540¥«·î¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±30Ç¯
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü8000±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§17Ëü4000±ß¡Ê²ÃµëÇ¯¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±70Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ400Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¡ÖÀ¸³è¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³è¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö28Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÏ·¸å¤Î»ö¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÉ×¤Î¼ýÆþ¤«¤é¡×ÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤éÏ·¸å¤Î»ö¤Ï¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÀáÌó¤ÎÉ¬Í×¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ñÌ£¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤â½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÇ¯¶â¤ò³Ý¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ø¤ªÂð¤Ï¤¤¤¤Ç¯¶â¤òÌã¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¡¼¥é¥¹¤ä¡¢ÃãÆ»¤Ë¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê¼ñÌ£¤Ë¤«¤±¤ë¡Ë»þ´Ö¤â½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈË¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)