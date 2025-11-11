¥ä¥Þ¥Ï¤¬·è¾¡¿Ê½Ð 9²ó¤ËÌÖÃ«¤¬·è¾¡3ÅÀËÜÎÝÂÇ NTTÅìÆüËÜ¤Ë6¡¾3 ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡ÚÂ®Êó¡Û
Âè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï11·î11Æü¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå(Âçºå»Ô)¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬NTTÅìÆüËÜ¤Ë6¡¾3¤Ç¾¡¤Á¡¢·è¾¡Áª½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢Áê¾ì´²ÂÀ(ÀÅ²¬¹â½Ð)¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ç¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬9²ó¡¢ÌÖÃ«·½¾¤¬3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2016Ç¯¤ÎÂè42²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢8Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Ï12Æü¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
⚾ÆüËÜÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡áµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¥ä¥Þ¥Ï 000 030 003=6 200 000 010=3 NTTÅìÆüËÜ ¡Ú¥ä¡ÛÇßÅÄ,Âô»³,¿åÌî,º´Æ£Ï¡¡¾ÂçËÜ ¡ÚN¡ÛËÙ,Ä¹µ×ÊÝ,Â¿ÅÄ,ÀÐ°æ¡¾ÊÝºä ¡ãËÜÎÝÂÇ¡ä ¡Ú¥ä¡ÛÁê±©,ÌÖÃ« ¡ÚN¡Û¤Ê¤·
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ,
½»Âð,
²ð¸î,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
¥¤¥Ù¥ó¥È