Âè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï11·î11Æü¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå(Âçºå»Ô)¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬NTTÅìÆüËÜ¤Ë6¡¾3¤Ç¾¡¤Á¡¢·è¾¡Áª½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥ä¥Þ¥Ï¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢Áê¾ì´²ÂÀ(ÀÅ²¬¹â½Ð)¤Î2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ç¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬9²ó¡¢ÌÖÃ«·½¾­¤¬3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿2016Ç¯¤ÎÂè42²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢8Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Ï12Æü¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£

⚾ÆüËÜÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡áµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå

¥ä¥Þ¥Ï

000 030 003=6

200 000 010=3

NTTÅìÆüËÜ

¡Ú¥ä¡ÛÇßÅÄ,Âô»³,¿åÌî,º´Æ£Ï¡¡¾ÂçËÜ

¡ÚN¡ÛËÙ,Ä¹µ×ÊÝ,Â¿ÅÄ,ÀÐ°æ¡¾ÊÝºä

¡ãËÜÎÝÂÇ¡ä

¡Ú¥ä¡ÛÁê±©,ÌÖÃ«

¡ÚN¡Û¤Ê¤·