¡¡ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£±£±Æü¡¢£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¾ò·ï¤Ï¿äÄê¤Ç£µÇ¯Áí³Û£²£µ²¯±ß¡£µåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¤ÇºÇ¹â³Û¤ÎÄó¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ëºå¿À¤È£µÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤ÏÊÒ²¬ÆÆ»Ë¡¢Ä»Ã«·É¡¢Âç»³ÍªÊå¤Î£³¿Í¡£ÊÒ²¬¤Ï£²£°£°£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Æ£ÁÀë¸À¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ£µÇ¯·ÀÌó¡£Ä»Ã«¤Ï£±£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢Íâ£±£µÇ¯£±·î¤Ëºå¿ÀµåÃÄ¤È£µÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó»ÄÎ±¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë£Æ£ÁÀë¸À¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿Âç»³¤â£µÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸ùÏ«¼Ô¤Î¶áËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤¿·Á¤À¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËèÇ¯Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢À®ÀÓ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¤«¡¢¥±¥¬¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤Þ¤¢¡¢°úÂà¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£