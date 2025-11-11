Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤¬½¢Ç¤¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤µ¤¤Û¤É¤Þ¤ÇÎ©²Ö»á¤ÎÀÜ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÎÊý¤¬ÊÛ¸î¿Í¤Çº£¸å¡¢ÊÛ¸î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤Î·º»öÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤È¤â¤ËÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸µµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ä¤È¥±¥í¤Ã¤È¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢·ì°µ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ê°ì»þÅª¤Ë¡ËÀÜ¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ª¤ª¤à¤Í¸µµ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï²áµî¤Ë¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢°å»Õ»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢£··î¤Î»²±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢£Î£È£ËÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
