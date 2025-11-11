¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¼øÍ¿¤Ï¸«Á÷¤ê¤«¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬¿µ½Å»ÑÀª¼¨¤¹
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£±Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤äÂåÍý¤È¤·¤Æ´±Ë¼Ä¹´±¤é¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤ÏÍè½µ£²£³Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢²¿¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¤ª»ý¤Á¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁíÍý¤Î¤´°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½÷À½é¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿¹»³¿¿µÝ»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤òÁ°¤Ë¡Ö¼«¤é¼øÍ¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤òÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤¬ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄË¼¹¾»á¤ÏÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¤òÅÚÉ¶¾å¤Ç¼øÍ¿¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£